Akülü sandalyesi Çerçioğlu’ndan

2.5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felçli olarak hayatına devam eden Murat Bozkurt’un akülü tekerlikli sandalye isteğini Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu yerine getirdi. Başkanvekili Barış Altıntaş, Bozkurt’u ziyaret etti, sandalyesini teslim etti. Bozkurt, Başkan Çerçioğlu’na bizzat teşekkür etmek istedi,

Altıntaş görüntülü görüşme yapılmasını sağladı. Karşısında Başkan Çerçioğlu’nu görünce heyecanlanan Bozkurt, teşekkür etti. Bozkurt’a kendi telefon numarasını da veren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Her zaman yanınızdayız, tüm taleplerinizi yerine getireceğiz” dedi. Bozkurt, uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesiyle kendi başına gezintiye çıktı.

Ada tertemiz

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda çalışma yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı mobil ekipler, toplu kullanım alanlarında olan dükkanları, taksi duraklarıyla park ve sahil şeridindeki bankları dezenfekte etti. Cadde ve yollar, basınçlı sularla yıkandı. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent genelinde aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Toplum sağlığını korumak için Büyükşehir Belediyesi daima görev başında” diye konuştu.