‘Akupunktur, vücudun işleyişini düzenliyor’

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde hastalarına akupunktur tedavisi uygulayan Uzm. Dr. Fatih Savaş, “Kişinin vücudundaki belirli akupunktur noktalarındaki farklı derinliklere çok ince iğnelerin batırılması esasına dayanan bir tedavi şekli olan akupunktur, ağrıların hafiflemesinde etkili bir tedavidir” dedi. Yapılan araştırmaların, akupunkturun farklı rahatsızlıkların tedavisi için de kullanılabileceğini ortaya koyduğunu belirten Dr. Savaş, “Romatizmal hastalıklarından, kas iskelet sistemi hastalıklarına, her türlü ağrılı durumlardan nörolojik hastalıklara, solunum sistemi hastalıklarına varıncaya kadar çok geniş yelpazedeki hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca migren veya parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlerin tedavisinde veya felç geçiren hastaların rehabilitasyona yardımcı olarak hatta jinekolojik rahatsızlıkların ve bağımlılık problemlerinin de tedavisinde kullanılabilmektedir” diye konuştu.

‘Zayıflama tedavisinde etkili’

Akupunkturun doğru bir şekilde ve uzman kontrolünde yapıldığında güvenli olduğunu belirten Uzm. Dr. Savaş, “Akupunktur, kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır, hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirir.

Akupunktur; açlık duygusunu düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Bu etkisi ile de obezite (zayıflama) tedavisindeki yerini öne çıkarır. Tedavide steril ve tek kullanımlık son derece ince iğneler kullanılır.

Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk girişinde çok hafif bir ağrı hisseder. Bir süre sonra, tedavi edilen bölgelerde hafif bir sıcaklık hissi gelişebilir. İğneler ciltte yaklaşık 20 ila 30 dakika kalır.

İstenen etkilerin arttırılabilmesi için batırılan iğnelerin uçlarına klipsler takılıp alçak frekanslı akım verilerek tedavinin de etkisi arttırılabilir. El ayası ve ayak tabanındaki refleks akupunktur noktalarına basınç uygulayarak uygulanan ve akupresör adı verilen bir yöntem vardır. Ayrıca kulakta uygulanan yine reflekslojik noktaların özel iğneler ile uyarılması esasına dayanan aurokülo-terapi denen bir akupunktur tedavi yöntemi de vardır. Bu yöntem ağırlıklı olarak obezite tedavisinde kullanılır. Yan etkileri yok denilecek kadar azdır” şeklinde konuştu.