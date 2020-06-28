28.06.2020 - 00:03 |
Akupunkturla gelen sağlık
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 80 farklı rahatsızlıkta tedavi yöntemi olarak kabul edilen akupunktur ile vücut enerjisi ve yaşam gücü dengelenip kiş sağlığına kavuşuyor.
İzmir Alsancak’taki kliniğinde ozon ve akupunktur tedavisi yapan Anestezi Uzmanı Dr. Güneş Terzi, “Bağışıklık sistemi uyarılıp kan dolaşımı artırıldığı için yara iyileşmesi ve ağrıların azalmasında faydalı. Pek çok fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkta kullanıldığı gibi, kilo verme ve sigara bırakmada da etkili” diye konuştu.
Her akupunktur iğnesinin, dokuları, organları ve vücudun çeşitli işlevlerini etkilemek için küçük bir yaralanma yarattığını ve bu yaralanmanın vücudun yanıt vermesini sağlayacak bir sinyal gönderdiğini belirten Terzi, “Tedavi süresi değişebilmekle beraber, her bir tedavi kürü ortalama 10-12 seans ve genellikle haftada 2 seans şeklinde uygulanıyor” dedi.
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