AKUT’a ekipman

Başkan Batur, “Felaketler yaşanmadan önce yapılan çalışmaların önemini biliyor ve bu yönde en anlamlı işbirliklerinden birini AKUT ile yapmaktan gurur duyuyoruz. Biz her zaman yanlarındayız. Mahalle Afet Gönüllülerimiz olacak, düzenli eğitim ve seminerler de yapılacak” dedi. Tripodlu kurtarma sistemi, el tipi benzinli beton kesme makinesi, benzinli jeneratör ve iki adet de temiz hava solunum setini teslim alan AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, “Konak Belediyesi’nin vereceği destek ve yanımızda yer aldığını bilmek bizim için çok önemli” dedi. Konak Belediyesi ve AKUT, Konak Acil Durum ve Afet Eylem Planları’nı birlikte hazırlayacak.



Örnek işbirliği



Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri, desteklerinden ötürü Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi’nin AKUT’a tahsis ettiği Bozyaka’daki yerleşkenin İzmir depreminde acil müdahale ve koordinasyon merkezine dönüştüğünü belirten İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, öneminin şimdi daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Başkan Selvitopu ise, “Karabağlar’daki yerleşkeyi ayakta tutmamız; sürekli geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. AKUT gönüllüleri Başkan Selvitopu’na, teşekkür belgesi verdi. Başkan Muhittin Selvitopu da konuklarına Kavacık Üzüm Lokumu armağan etti.