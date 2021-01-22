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    HaberlerEge Haberleri AKUT'la işbirliği
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    22.01.2021 - 07:00 |

    AKUT'la işbirliği

    Karşıyaka Belediyesi önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek acil durum ve afet yönetimine ilişkin proje, eğitim ve faaliyetlere yönelik işbirliği sağlamak üzere AKUT ile protokole imza attı.

    AKUT'la işbirliği

    Karşıyaka Belediyesi önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek acil durum ve afet yönetimine ilişkin proje, eğitim ve faaliyetlere yönelik işbirliği sağlamak üzere AKUT ile protokole imza attı. Başkan Dr. Cemil Tugay, "Oluşturulacak Mahalle Afet Gönüllüleri ekiplerine eğitim ve destek sağlanarak olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

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