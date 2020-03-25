BİST89.286 5,98EURO6,940,14USD6,430,07ALTIN335,312,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alaçatı, acilen yanıt bekliyor
    ABONE OL
    25.03.2020 - 00:03 |

    Alaçatı, acilen yanıt bekliyor

    Alaçatı Turizm Derneği (ATD), Çeşme Limanı’na, koronavirüs salgınının merkezi İtalya’dan gemi kabul edildiği iddiasının endişeye neden olduğunu belirtti. Koronavirüs salgınının merkezi konumundakl acil müdahale çağrısı yaptı.

    Alaçatı, acilen yanıt bekliyor

    Toplum sağlığının tehdit altında olduğu dönemde herhangi bir tedbirsizliğin faturasının çok ağır olacağını belirten ATD Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Ekonominin çarklarının dönmesi için mal sevkiyatını durdurmanın zorluğunun farkındayız. Ancak insan sağlığı ile ekonomi arasında tercih yapılacaksa önceliğimiz her zaman insan sağlığını korumak olmalıdır. Gemiyle sevk edilen ürünlerin dezenfeksiyonunun sağlanması ve gemi ile liman personelinin sağlığının koruması için alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Sağlık, Ulaştırma, Ticaret Bakanlığı ile Sağlık ve Bilim Kurulu Başkanlığı’na acil durum çağrısı yaparak konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyoruz” dedi.

    Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
    daha fazla video için
    İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber