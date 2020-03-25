Alaçatı, acilen yanıt bekliyor

Toplum sağlığının tehdit altında olduğu dönemde herhangi bir tedbirsizliğin faturasının çok ağır olacağını belirten ATD Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Ekonominin çarklarının dönmesi için mal sevkiyatını durdurmanın zorluğunun farkındayız. Ancak insan sağlığı ile ekonomi arasında tercih yapılacaksa önceliğimiz her zaman insan sağlığını korumak olmalıdır. Gemiyle sevk edilen ürünlerin dezenfeksiyonunun sağlanması ve gemi ile liman personelinin sağlığının koruması için alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Sağlık, Ulaştırma, Ticaret Bakanlığı ile Sağlık ve Bilim Kurulu Başkanlığı’na acil durum çağrısı yaparak konuyla ilgili çalışma yapmalarını bekliyoruz” dedi.