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    HaberlerEge Haberleri Alaçatı’da dört mevsim sanat
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Alaçatı’da dört mevsim sanat

    Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanat ile buluşturdu.

    Alaçatı’da dört mevsim sanat

    Alaçatı Turizm Derneği, turizmi sanat ile buluşturdu. 4 Ekim‘e kadar sürecek “Alaçatı’da Dört Mevsim Sanat” etkinliği kapsamında 20 otel aynı anda farklı sergilere ev sahipliği yapıyor.
    ‘Tohumu ektik’
    10 yıl önceki sanatsever Alaçatı’yı geri istemek üzere yola çıktıklarını belirten projen küratörü Eda Aner, “Kimsenin ticari bir beklentisi yok. Biz sanatçılara, sanatçılar da bize sahip çıktı” dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, Alaçatı’nın en önemli değerinin sanat olduğunu hatırlatarak “Popülizmle birlikte sanat Alaçatı’dan uzaklaştı. Bugün gelecek için güzel bir tohum attık. Sanat turizm ile birlikte dört mevsim sürecek” diye konuştu.

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