Alaçatılı turizmciye online eğitim

Yaklaşan sezon öncesi bir yandan koronavirüsle mücadele edip bir yandan da konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanan Alaçatılı turizmciler için online hijyen eğitim programı hazırlandı. Alaçatı Turizm Derneği, 5 bin kişiye ücretsiz verilecek online hijyen eğitimi için, İzmir Kalkınma Ajansı’nın COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hibe desteğine başvurdu. 604 bin lira bütçeli projenin onaylanması sonrasında eğitime başlanacak.

10 metrekarede 4 kişi oturacak

Projeyle, kişisel hijyen ve el temizliği, mekanlarda 10 metrekarede 4 kişi oturulacak şekildeki düzenleme, sosyal mesafe gibi başlıklardan oluşan önlemler, online platform aracılığıyla Alaçatı’daki turizm çalışanlarına aktarılacak.

Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Program, işletmeler ve çalışanlar için iyi bir yol haritası olacak” dedi.