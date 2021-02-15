Alaçatıspor topbaşı yaptı

Antrenman öncesi, soyunma odasında futbolculara bir konuşma yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, “Süper Amatör Lig’de BAL hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi de hedefimiz 3. Lig. Bu hedefe hep birlikte varacağız. Bu kulübün 94 yıllık bir kulüp olduğunu, taraftarının çok vefalı olduğunu söylemek isterim. Lig takvimi daha netleşmedi. Ama antrenmanlarımıza başlıyoruz. Çıkın, hem kendinizi gösterin hem de bizi hak ettiğimiz yere çıkarın. Hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.