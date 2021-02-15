BİST1.538-0.46EURO8.520.00USD7.03-0.01ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alaçatıspor topbaşı yaptı
    ABONE OL
    15.02.2021 - 00:01 |

    Alaçatıspor topbaşı yaptı

    Pandemi önlemleri nedeniyle 2020-2021 sezonunun başlayamamasına ve başlama zamanının belli olmamasına karşın Alaçatıspor teknik ekibini yenileyerek ve transferlerin önemli bir bölümünü tamamlayarak topbaşı yaptı.

    Alaçatıspor topbaşı yaptı

    Antrenman öncesi, soyunma odasında futbolculara bir konuşma yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, “Süper Amatör Lig’de BAL hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi de hedefimiz 3. Lig. Bu hedefe hep birlikte varacağız. Bu kulübün 94 yıllık bir kulüp olduğunu, taraftarının çok vefalı olduğunu söylemek isterim. Lig takvimi daha netleşmedi. Ama antrenmanlarımıza başlıyoruz. Çıkın, hem kendinizi gösterin hem de bizi hak ettiğimiz yere çıkarın. Hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Afyonkarahisar'da deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika! Afyonkarahisar'da deprem! Büyüklüğü...

    Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

    Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Son dakika: Düşüş başladı! Koronavirüste umut verici tablo

    Son dakika: Düşüş başladı! Koronavirüste umut verici tablo

    Sıradaki Haber