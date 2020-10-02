Alaçatıspor’dan şartlı ‘evet’

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme hakkı kazanan Alaçatıspor, lig maçlarının başlaması ile ilgili şartlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, lig maçlarının başlaması ile ilgili görüşlerinin ifade ettikleri şartların yerine getirilmesi halinde kabul edeceklerini belirtti.

‘Yük amatörden alınsın’

Alaçatıspor’un Federasyon’a sunduğu yazıda, “Türkiye Futbol Federasyonu’muzun başlangıç tarihi ile ilgili bir karara varması, tarihin belli olmasından sonra kulüplere hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konularında ödenek ayrılması, ayrıca bu sezonun en az ilk bölümünün oynatılmama ihtimali karşısında da ayni ve nakdi destek sağlanması, her hafta yapılacak Covid testlerinin devlet eliyle yapılmasını ve bunların TFF tarafından ya da devletimiz tarafından karşılanması. Eğer yapılamaması durumunda HES kodu ve ateş ölçerle yapılması” ifadeleri dikkat çekti. BAL’a katılacak takımlara 2 sezonluk mukavele hakkının verilmesi maddesinin de yer aldığı yazıda, “İllere göre düşme sayılarının senelere yayılması, tüm futbolculardan koronavirüs ile ilgili muvafakatname alınması, bu virüsten doğabilecek vefat, kalıcı-geçici sağlık problemleri, sakat kalma durumuyla ilgili hiçbir tazminattan kulüp, kulüp başkanları ve yönetim kurulları sorumlu tutulmamalıdır. Türkiye Sağlık Kurulu’nun bile sorumluluk almadığı korona ile ilgili, maddi yönden hiçbir geliri olmayan amatör spor kulüplerimizin de sorumlu tutulmayacak şekilde düzenlenip, Bölgesel Amatör Lig öyle başlatılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.



