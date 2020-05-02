02.05.2020 - 00:00 |
Alaşehir Stadyumu yenileniyor
Manisa Alaşehir Şehir Stadyumu’nun yenileme ihalesi gerçekleşti.
Stadın çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. İhaleyi alan firma, işi 170 günde tamamlayacak. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Salgın nedeniyle ertelenen ihale tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.
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