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    HaberlerEge Haberleri Alaşehir Stadyumu yenileniyor
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    02.05.2020 - 00:00 |

    Alaşehir Stadyumu yenileniyor

    Manisa Alaşehir Şehir Stadyumu’nun yenileme ihalesi gerçekleşti.

    Alaşehir Stadyumu yenileniyor

     Stadın çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. İhaleyi alan firma, işi 170 günde tamamlayacak. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Salgın nedeniyle ertelenen ihale tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

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