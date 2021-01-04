04.01.2021 - 00:02 |
Alaşehir ve Sarıgöl muhtarlarına ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu ile Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintaş’ı ziyaret etti.
Başkan Cengiz Ergün’ün selamları iletildi, yeni yıl hediyeleri takdim edildi. Daire Başkanı Ergün Aksoy, yeni yılda da il genelinde en güzel hizmetleri Manisalılara ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Muhtarlar da, hizmetlerle ilçeleri ve mahallelerine değer katan Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.