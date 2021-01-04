Alaşehir ve Sarıgöl muhtarlarına ziyaret

Başkan Cengiz Ergün’ün selamları iletildi, yeni yıl hediyeleri takdim edildi. Daire Başkanı Ergün Aksoy, yeni yılda da il genelinde en güzel hizmetleri Manisalılara ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Muhtarlar da, hizmetlerle ilçeleri ve mahallelerine değer katan Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.