Alaşehir’de ‘Evde kal’ klibi

MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, ‘Evde sanat var, evde kal; hayat eve sığar’ adıyla klibi çekilip, sosyal medyada paylaşıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerinin yanı sıra Kaymakam Abdullah Uçgun ve eşi Duygu Uçgun’un da aralarında olduğu 28 müziksever, evlerinde şarkı söylerken çektikleri görüntülerle klibe destek verdi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, “’Halk eğitim’ adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız, vatandaşlarımızın evde kalmalarını, koronavirüs salgınından korunmalarını ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamak” dedi.