Alaşehir’den ilk TIR törenle yola çıktı

Ege İhracatçılar Birliği tarafından kesilen Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümü, ihraç edilmeye başlandı. Bu yılın ilk ihracatı için Alaşehir Borsası’nda tören düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Rusya’ya gönderilen ilk TIR’ın kapaklarını kapatıp kapısını mühürledi. İlk gün Rusya ve Avrupa ülkelerine 70’e yakın TIR gönderildi.

Geçen yıl 550 milyon dolar

Geçen yıl ilçeden ihraç edilen sofralık üzümün 157 bin ton 500 kilo olduğunu belirten Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, “Bunun yanında Alaşehir’den kiraz, kuru üzüm, nar gibi çeşitli ürünlerin ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz, domates ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir’den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede, Alaşehir’den en fazla sofralık üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak. Alaşehir Gümrüğü’nden 2019 yılında toplamda yaklaşık 550 milyon dolar gelir sağlandı. Bu yılki hedefimiz bu rakamı daha da yukarılara çıkarabilmek” dedi. -NURETTİN DOĞAN DHA