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    HaberlerEge Haberleri Alaşehir’e 800 bin lira destek
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    27.11.2020 - 07:00 |

    Alaşehir’e 800 bin lira destek

    Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı (2020 TD) 5. dönem faaliyet değerlendirme sonuçları açıklandı.

    Alaşehir’e 800 bin lira destek

    Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı (2020 TD) 5. dönem faaliyet değerlendirme sonuçları açıklandı. Alaşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan; IHA- 1 Kullanımı Eğitimini içeren Birlikte Uçuyoruz, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer fon sahipleri üzerine proje hazırlamaya yönelik ‘Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Eğitimi, ilçede yatırım yapmayı düşünen girişimcilere ve bundan sonra hazırlanacak hibe projelerine altlık oluşturması amacıyla hazırlanan Yaprak Salamura Üretim Tesisi Ön Fizibilite Danışmanlığı ve Alaşehir’in değerlerinin tescillenmesine yönelik hazırlanan Alaşehir’in Markalaşma Yolculuğunda Coğrafi İşaretler adlı projelerin yaklaşık 800 bin lira hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.
    İlçeye yeni kaynaklar
    Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Kaymakamlık olarak temel hedefimiz, tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini arttırarak İlçemize daha çok mali kaynak girişine yardımcı olmak” dedi.

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