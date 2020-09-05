‘Alevlerin içine girdik’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli’nin Çardak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, bölgede yaklaşık 200 hektarlık alanın yangından etkilendiğini söyledi.

Bekir Pakdemirli, Hayriye Mahallesi yakınlarındaki yangını havadan inceledi. Havadan yaptıkları ölçümde, yangın çevresinin yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü bir soruşturma devam ediyor” dedi. Yangın bölgesinde arazi aracıyla ve yaya olarak incelemelerde bulunduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Tehlike atlattık diyemem ancak bir virajın olduğu noktada alevlerin içerisine girdik. Kenarından bakarken, yangın çok hızlı ilerledi. Koşarak orada ayrılmak zorunda kaldık. Yani 2-3 dakika geç kalsaydık bir sıkıntıya düşebilirdik, ama bu konuda yeterince tecrübemiz oldu. Özellikle zaman zaman yangının içerisinde de bu tarz teknik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bundan da kaçınmadık” değerlendirmesinde bulundu.

Zolan’dan teşekkür

Önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli’yle birlikte söndürme çalışmalarını yakından takip eden Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, şunları vurguladı:

“Allahım, bizleri daha beterinden korusun. Çardak ilçemize, Denizlimize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, yangın söndürme çalışmalarında kahramanca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

‘Ormana girme, ateş yakma’

Geceyi yangın bölgesinde geçirdiğini ifade eden Pakdemirli, şu vurguları yaptı: “Arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadılar. İhbarlarımızı mutlaka Alo 177’ye bildirelim, çünkü 1 dakika önce bildirilen ihbarlarla bir ağacımızın daha az yanma imkânı doğacak. Vatandaşlarımızdan özellikle şu son 15 gün daha, tek bir ricam var, mümkünse ormanlara girmesinler. Hiçbir şekilde ateş yakmasınlar. 15 gün daha dikkat edelim.”