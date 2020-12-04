Algler salgının çözümü olabilir

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Elibol’un yürüttüğü “Algal Ekstraktların Antiviral Özelliklerinin Taranması” projesi, TÜBİTAK MINCIENCIAS ile İkili İşbirliği Destek Programı’na dahil olan üç çalışmadan biri oldu. Kolombiya Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MINCIENCIAS) işbirliğiyle 24 ay sürecek proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Elibol, “Endemik alg (makro ve mikroalg) türlerinden elde edilecek olan ekstraktların kanser ve sağlıklı hücreler üzerindeki etkilerini, antioksidan ve potansiyel antiviral özelliklerini ortaya çıkarmayı ve ileri medikal çalışmalar için veri oluşturmayı hedefliyoruz. Algler; eczacılık, gıda ve kozmetik gibi amaçlar için çok uzun zamandan beri kullanılıyor. Dolayısıyla alglerin bu potansiyel özelliklerini içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde ortaya açısından önem taşıyor” diye konuştu.

‘Her gün yeni başarı’

Elibol ve ekibini tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ““TÜBİTAK’a en çok proje veren üniversite olarak oluşturduğumuz araştırma ortamı, her gün yeni başarı hikâyeleri ile karşılaşmamıza vesile oluyor” dedi.