11.04.2020 - 00:00 |
Ali Yaşar, Şeytan’da mutlu
Altınordu’nun ara transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Ali Yaşar, mutlu olduğunu dile getirdi.
Geçen sezon da yine kiralık olarak Altınordu forması giydiğini hatırlatan 25 yaşındaki gurbetçi oyuncu, “Umarım önümüzdeki yıl Altınordu ile Süper Lig’de yer alırız” diyerek yuvada kalmak istediğini belirtti. Bu sezon 3 maçta Konyaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan Ali, “Altınordu’da çok farklı bir ortam var. Takımdaşlık duygusu üst düzeyde ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.