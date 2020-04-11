Ali Yaşar, Şeytan’da mutlu

Geçen sezon da yine kiralık olarak Altınordu forması giydiğini hatırlatan 25 yaşındaki gurbetçi oyuncu, “Umarım önümüzdeki yıl Altınordu ile Süper Lig’de yer alırız” diyerek yuvada kalmak istediğini belirtti. Bu sezon 3 maçta Konyaspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan Ali, “Altınordu’da çok farklı bir ortam var. Takımdaşlık duygusu üst düzeyde ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk” dedi.