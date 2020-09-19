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    19.09.2020 - 06:33 |

    Aliağa başarılı

    Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yerel idari amirlerle birlikte, sanayi kuruluşları ve turizm tesislerindeki koronavirüs önlemlerini denetledi.

    Aliağa başarılı

    Salgına karşı Aliağa’nın İzmir’de en başarılı ilçe olduğunu ifade eden Acar, “Hepimizin bu başarıda katkısı var ama salgın henüz bitmedi. Tedbirlere uymayı sürdürmeliyiz” dedi. Karaman ise vaka sayılarının artış gösterdiğini; maske, mesafe ve hijyen kurallarında daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.

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