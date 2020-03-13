Aliağa Belediyesi İZBAN’a yoğunlaştı

Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Her gün binlerce İzmirlinin kullandığı İZBAN’nın Aliağa durağında; turnikeler, para yükleme makinaları, elle temas edilen noktaları, lavabolar, bekleme salonu ve İZBAN’a sefer yapan toplu taşıma araçları özel solüsyon ile dezenfekte edildi.