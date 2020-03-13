13.03.2020 - 07:00 |
Aliağa Belediyesi İZBAN’a yoğunlaştı
Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.
Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Her gün binlerce İzmirlinin kullandığı İZBAN’nın Aliağa durağında; turnikeler, para yükleme makinaları, elle temas edilen noktaları, lavabolar, bekleme salonu ve İZBAN’a sefer yapan toplu taşıma araçları özel solüsyon ile dezenfekte edildi.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.