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    HaberlerEge Haberleri Aliağa Belediyesi İZBAN’a yoğunlaştı
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    13.03.2020 - 07:00 |

    Aliağa Belediyesi İZBAN’a yoğunlaştı

    Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.

    Aliağa Belediyesi İZBAN’a yoğunlaştı

    Aliağa Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Her gün binlerce İzmirlinin kullandığı İZBAN’nın Aliağa durağında; turnikeler, para yükleme makinaları, elle temas edilen noktaları, lavabolar, bekleme salonu ve İZBAN’a sefer yapan toplu taşıma araçları özel solüsyon ile dezenfekte edildi.

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