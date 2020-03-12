12.03.2020 - 00:01 |
Aliağa meslek hastalıkları hastanesinde önemli aşama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’ne yapacağı ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ için hazırlanan imar planlarının kesinleştiğini duyurdu.
İlgili kurumlara gönderilen genelgeye göre; İzmir ili Aliağa ilçesi 425 numaralı parselde hazırlanan ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ amaçlı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97- 102.maddeleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu Maddesi uyarınca onaylandı.
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