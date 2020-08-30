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    HaberlerEge Haberleri Aliağa-Yunusemre Aİgai için el ele
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    30.08.2020 - 00:00 |

    Aliağa-Yunusemre Aİgai için el ele

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kazılara destek veriyor

    Aliağa-Yunusemre Aİgai için el ele

    Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’la birlikte Aigai’de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi, Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.

    Başkan Çerçi, kazı çalışmalarını iki belediye olarak sürdüreceklerini belirtti, “Bölgemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz, tarih turizmine kazandırmak istiyoruz” dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “El birliği ile Aigai’yi tarihimize ve kültürümüze kazandırmak arzusundayız” diye konuştu.

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