Aliağa-Yunusemre Aİgai için el ele

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’la birlikte Aigai’de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi, Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.



Başkan Çerçi, kazı çalışmalarını iki belediye olarak sürdüreceklerini belirtti, “Bölgemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz, tarih turizmine kazandırmak istiyoruz” dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “El birliği ile Aigai’yi tarihimize ve kültürümüze kazandırmak arzusundayız” diye konuştu.