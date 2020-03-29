29.03.2020 - 00:05 |
Aliağa’da beş gün pazar
İçişleri Bakanlığı’nın pazaryerleriyle ilgili genelgesine göre, Aliağa’da her hafta kurulan cumartesi ve çarşamba pazarları kapatıldı.
Aliağa Belediyesi de, vatandaşın temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını, daha az yoğunluğun olacağı, sosyal mesafe ve izolasyonun tesis edileceği, semt pazarlarından karşılaması için harekete geçti. Başkan Serkan Acar, “İlk etapta çarşamba ve cumartesi pazarlarının bulunduğu alanlarda haftanın beş günü hizmet verecek pazarlar kurulacak” dedi.
Müşteri denetimi
Öte yandan belediye zabıta ekipleri de, marketlere müşteri sınırlaması getiren genelge uyarınca denetimlerini sıklaştırdı. Genelgeye göre, hizmet alanı 100 metre kare ise içeride aynı anda en fazla 10 kişi bulunabilecek.
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