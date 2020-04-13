Aliağa’da ekmek servisi

İki günlük sokağa çıkma yasağında ekmekler, fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuldu.

Evlere sipariş

Ekmek araçlarının geldiği mahalle ve caddelerde zabıta personeli tarafından anons yapılıp vatandaşın haberdar olması sağlandı. Ayrıca, belediyenin açtığı aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin satışı yapılan siteye Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Siparişler belediye ekiplerince titizlikle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerine teslim ediliyor.