13.04.2020 - 00:02 |
Aliağa’da ekmek servisi
İki günlük sokağa çıkma yasağında ekmekler, fırınlara ait araç ve personel ile Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde tüm mahallelerde satışa sunuldu.
Evlere sipariş
Ekmek araçlarının geldiği mahalle ve caddelerde zabıta personeli tarafından anons yapılıp vatandaşın haberdar olması sağlandı. Ayrıca, belediyenin açtığı aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin satışı yapılan siteye Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Siparişler belediye ekiplerince titizlikle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerine teslim ediliyor.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.