29.02.2020 - 00:03 |
Aliağa’da ev sevinci
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya inşa edilecek olan 750 konut için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi. Kurada ismi okunanlar büyük mutluluk yaşadı.
Aliağa’da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. En uygun fiyatlı 2+1 konutta taksitler aylık 894 lira, en uygun fiyatlı 3+1 dairede taksitler 1022 lira olacak.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.