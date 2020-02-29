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    HaberlerEge Haberleri Aliağa’da ev sevinci
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    29.02.2020 - 00:03 |

    Aliağa’da ev sevinci

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya inşa edilecek olan 750 konut için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi. Kurada ismi okunanlar büyük mutluluk yaşadı.

    Aliağa’da ev sevinci

    Aliağa’da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. En uygun fiyatlı 2+1 konutta taksitler aylık 894 lira, en uygun fiyatlı 3+1 dairede taksitler 1022 lira olacak.

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