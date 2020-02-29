Aliağa’da ev sevinci

Aliağa’da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. En uygun fiyatlı 2+1 konutta taksitler aylık 894 lira, en uygun fiyatlı 3+1 dairede taksitler 1022 lira olacak.