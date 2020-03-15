Aliağa’da fırsatçıya geçit verilmeyecek

Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu. Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Bu konuda bazı şikayetler geliyor. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne tespitlerimizi ulaştıracağız” dedi.