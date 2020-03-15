15.03.2020 - 00:22 |
Aliağa’da fırsatçıya geçit verilmeyecek
Aliağa Belediye Zabıtası, koronavirüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.
Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu. Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Bu konuda bazı şikayetler geliyor. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne tespitlerimizi ulaştıracağız” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.