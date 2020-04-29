ALİAĞA’DA ORGANİK TARIM

Tarımsal kalkınma ve organik yerli üretim konusunda çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere bölgesinde kendisine ait 27 bin 200 metrekarelik tarımsal üretim tesisindeki faaliyetlerini hızlandırdı. Yerli ve atalık çeşitler kullanarak sebze fideler yetiştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, dikim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Değişik yaş ve çeşitlerde sık aralıklarla 500 adedin üzerinde ıhlamur, dut, çınar, nar, defne gibi ağaçların yanı sıra süs bitkilerinin de dikimi yapıldı.

Tamamen organik üretimin yapıldığı arazinin bir bölümüne belediye ekipleri daha önce de; 6-8 yaşları arasında 40 adet armut, 37 adet şeftali, 45 adet ayva, 20 adet badem, 55 adet kiraz, 68 adet erik, 40 adet vişne, 50 adet kayısı, 55 adet elma, 30 adet incir ve 60 adet dut olmak üzere toplam 500 adet meyve ağacı dikti.

İkinci arazi hazır

Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, 116 bin 200 metrekarelik alanda da faaliyete geçeceklerini, bu alanda da özellikle deneme ve demonstrasyon çalışmaları yapacaklarını söyledi.