22.03.2020 - 00:03 |
Aliağa’da, virüs denetimi sürüyor
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kapatılması gereken işletmeleri denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı da denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini söyledi. Halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, kent genelinde gıda satışı yapan mağazalarda ruhsat, fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimleri sürdüreceklerini belirtti.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.