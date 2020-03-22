Aliağa’da, virüs denetimi sürüyor

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kapatılması gereken işletmeleri denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı da denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini söyledi. Halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, kent genelinde gıda satışı yapan mağazalarda ruhsat, fiyat etiketi ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimleri sürdüreceklerini belirtti.