20.12.2020 - 00:04 |
Aliağa’daki pazarcı esnafına hatırlatma
Pazarcı esnafının geçmiş yıllardan kalan yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki işgaliye borcu ödemesini Haziran 2021’e kadar dokuz ay süreyle erteleyen ve 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 yıl boyunca işgaliye bedeli alınmayacağını duyuran Aliağa Belediyesi; Cumartesi, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı kapalı pazaryerlerinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tezgâh açmak isteyen esnafa, Tezgâh Tahsis Bedeli ödemeleri için 21 Aralık 2020 tarihine kadar süre verdi.
Yarın itibariyle tezgâh tahsis bedellerini ödemeyen pazarcıların başvurularının işleme alınmayacağını duyuran yetkililer, “Tahsis Başvurusu yapılmayan tezgâhlar ve başvurusu yapılıp 21 Aralık 2020 tarihine kadar tahsis ödemesi yapılmayan tezgâhlar için 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni başvurular alınacak” bilgisini verdi.