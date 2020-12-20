Aliağa’daki pazarcı esnafına hatırlatma

Yarın itibariyle tezgâh tahsis bedellerini ödemeyen pazarcıların başvurularının işleme alınmayacağını duyuran yetkililer, “Tahsis Başvurusu yapılmayan tezgâhlar ve başvurusu yapılıp 21 Aralık 2020 tarihine kadar tahsis ödemesi yapılmayan tezgâhlar için 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni başvurular alınacak” bilgisini verdi.