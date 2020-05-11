Aliağa’dan dijital atak

Son dönemde çeşitli internet ve bilişim projelerini hayata geçiren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda kurumsal web sitesi www.aliaga.bel.tr’yi de yeniledi. Yenilenen web sitesi, 18’incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nin “Kamu Kuruluşları” kategorisinde finallere kaldı.

Belediye, www.aliagasemtpazari.com online alışveriş portalı ile de virüs salgını mücadelesinde evlerinden çıkamayan vatandaşın kapısına sebze, meyve, bakliyat ve doğal ürünler ulaştırılıyor. Ayrıca öğrencilere yönelik Online Eğitim Sistemi ALES kuruldu. ales.aliaga.bel.tr adresinden ulaşılan siteye ücretsiz üye olan öğrenciler derslerine destek alıyor.