Aliağa’dan tarım atağı

Belediyenin yanı sıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarım arazisine sahip mahallelerde yaptığı toprak analizleri ile en uygun ürünü belirliyor. Müdürlük, yaptığı çalışmalar kapsamında Uzunhasanlar Mahallesi’nde Osmanlı 99, Kepsut 99 ve Orhangazi 99 isimli susam çeşitlerini toprakla buluşturdu.

Organik ürünlere ilgi

Öte yandan Aliağa Belediyesi, aliagasemtpazari.com sitesinde, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Bal Üreticileri Birliği gibi yerel üreticilerinden sağlanan yüzde yüz doğal ürünlere yer verdi.

El yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, havuçlu erişte, ıspanaklı erişte, karışık sebzeli erişte, pancarlı erişte, fırın mantı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çam balı, çiçek balı ve buram buram Ege kokan zeytinyağı yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde ise çilek reçeli ile Aliağalı kadınlar tarafından üretilen köy ekmekleri de online olarak satın alınabilecek.