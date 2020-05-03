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    HaberlerEge Haberleri Aliağa’dan tarım atağı
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    03.05.2020 - 00:04 |

    Aliağa’dan tarım atağı

    Aliağa’da toprakların yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Aliağa Belediyesi, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne verdiği destekle organik tarımı desteklerken bir yandan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü vasıtasıyla yüzlerce meyve ağacının dikimini gerçekleştiriyor.

    Aliağa’dan tarım atağı

    Belediyenin yanı sıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarım arazisine sahip mahallelerde yaptığı toprak analizleri ile en uygun ürünü belirliyor. Müdürlük, yaptığı çalışmalar kapsamında Uzunhasanlar Mahallesi’nde Osmanlı 99, Kepsut 99 ve Orhangazi 99 isimli susam çeşitlerini toprakla buluşturdu.

    Organik ürünlere ilgi

    Öte yandan Aliağa Belediyesi, aliagasemtpazari.com sitesinde, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Bal Üreticileri Birliği gibi yerel üreticilerinden sağlanan yüzde yüz doğal ürünlere yer verdi.

    El yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, havuçlu erişte, ıspanaklı erişte, karışık sebzeli erişte, pancarlı erişte, fırın mantı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çam balı, çiçek balı ve buram buram Ege kokan zeytinyağı yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde ise çilek reçeli ile Aliağalı kadınlar tarafından üretilen köy ekmekleri de online olarak satın alınabilecek.

     

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