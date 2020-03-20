Aliağalı kadınlar kooperatifle üretiyor

Brokoli ve marullar özenle toplandı.Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Çaltılıdere bölgesinde 27 bin metre karelik arazi tahsis ettik. Ürünler ilaçlama yapılmadan tamamen doğal yollarla yetiştirildi” dedi.