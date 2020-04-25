25.04.2020 - 00:04 |
Aliağalı miniklerin 23 Nisan ödülleri
İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik yürekleri yalnız bırakmadı.
Ev ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Doğum günü 23 Nisan olan 8 yaşındaki Perihan İrem Keskin’e de sürpriz kutlama yapıldı. Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği şiir, resim ve kompozisyon yarışması da sonuçlandı. Sosyal medyadan isimleri açıklanan öğrencilerin ödüllerini Acar, bizzat teslim etti. Öte yandan Aliağalılar, saatler 21.00’i gösterdiğinde de belediye hoparlörlerinden yayınlanan İstiklal Marşı’nı tüm Türkiye ile hep bir ağızdan okudu.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.