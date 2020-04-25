Aliağalı miniklerin 23 Nisan ödülleri

Ev ziyaretlerinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Doğum günü 23 Nisan olan 8 yaşındaki Perihan İrem Keskin’e de sürpriz kutlama yapıldı. Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği şiir, resim ve kompozisyon yarışması da sonuçlandı. Sosyal medyadan isimleri açıklanan öğrencilerin ödüllerini Acar, bizzat teslim etti. Öte yandan Aliağalılar, saatler 21.00’i gösterdiğinde de belediye hoparlörlerinden yayınlanan İstiklal Marşı’nı tüm Türkiye ile hep bir ağızdan okudu.