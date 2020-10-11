Aliağa’nın 2021 bütçesi onaylandı

Stratejik alanlara göre kaynak ihtiyacı toplamı 205 milyon 899 bin 52 lira olarak tahmin edilirken performans programı da onaylandı. Meclite Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı kınayan Başkan Serkan Acar, “Hepimiz beden olarak buradayız ancak yüreğimiz Azerbaycan’da. Güzel haberler gelmeye başladı” dedi.