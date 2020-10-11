11.10.2020 - 00:01 |
Aliağa’nın 2021 bütçesi onaylandı
Aliağa Belediyesi Meclisi’nde 2021 yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Oylamaya sunulan 276 milyon 822 bin 900 liralık bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.
Stratejik alanlara göre kaynak ihtiyacı toplamı 205 milyon 899 bin 52 lira olarak tahmin edilirken performans programı da onaylandı. Meclite Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı kınayan Başkan Serkan Acar, “Hepimiz beden olarak buradayız ancak yüreğimiz Azerbaycan’da. Güzel haberler gelmeye başladı” dedi.