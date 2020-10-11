85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aliağa’nın 2021 bütçesi onaylandı
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:01 |

    Aliağa’nın 2021 bütçesi onaylandı

    Aliağa Belediyesi Meclisi’nde 2021 yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Oylamaya sunulan 276 milyon 822 bin 900 liralık bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

    Aliağa’nın 2021 bütçesi onaylandı

     Stratejik alanlara göre kaynak ihtiyacı toplamı 205 milyon 899 bin 52 lira olarak tahmin edilirken performans programı da onaylandı. Meclite Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı kınayan Başkan Serkan Acar, “Hepimiz beden olarak buradayız ancak yüreğimiz Azerbaycan’da. Güzel haberler gelmeye başladı” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber