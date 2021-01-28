Alican’dan bronz madalya

470 kategorisinde yarışan Olimpik Milli Sporcularımız Deniz Çınar ve Ateş Çınar yarışları 7. sırada tamamladı.



Öte yandan 2021 Türkiye Şampiyonası’nın 420 ve 470 sınıfı yelken yarışları İzmir’de düzenlenecek. Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8-14 Mart tarihlerinde, Urla’da gerçekleştirilecek.



Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.