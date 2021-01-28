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    HaberlerEge Haberleri Alican’dan bronz madalya
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    28.01.2021 - 00:00 |

    Alican’dan bronz madalya

    İspanya’da düzenlenen Lanzarote Winter Series’de yarışan Olimpik Milli Sporcumuz Alican Kaynar üçüncü oldu. 23 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda Alican Kaynar 7 yarış sonunda elde ettiği 28 net puanla üçüncü sırayı aldı

    Alican’dan bronz madalya

    470 kategorisinde yarışan Olimpik Milli Sporcularımız Deniz Çınar ve Ateş Çınar yarışları 7. sırada tamamladı.

    Öte yandan 2021 Türkiye Şampiyonası’nın 420 ve 470 sınıfı yelken yarışları İzmir’de düzenlenecek. Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı milli takım seçme niteliğindeki yarışlar 8-14 Mart tarihlerinde, Urla’da gerçekleştirilecek.

    Yeni sezon vizesi bulunan sporcular, federasyonun internet sitesi üzerinden 12 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

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