Alın teri dökenler mağdur olmayacak

Araç parkında Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işçileriyle bir araya gelen Oktay, sosyal mesafe kurallarına uyarak onların bayramını kutladı. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşanan ekonomik darboğazın endişe yaratabileceğini söyleyen Başkan Oktay, “Her gün okuduğunuz, izlediğiniz haberler nedeniyle endişe yaşayabilirsiniz. Ancak biz Marmaris Belediyesi olarak özellikle sahada alın teri döken işçilerimize bu konuda bir mağduriyet yaşatmayacağız. Gerekirse başka yerlerden kısar sizlerin sorun yaşamasını engelleriz. Bu konuda hiç kimse tereddüt yaşamasın” dedi.