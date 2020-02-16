‘Alın teriniz garanti altında’

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerin haklarını koruyup refah seviyelerini yükseltmeyi amaçlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Üretim, Pazarlama ve İşletme Kooperatifi (GERKOOP) hakkında çiftçiyi bilgilendirdi. Çamköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, GERKOOP’a üye olma çağrısı yaptı. Özellikle süt üreticilerinin haklarının korunacağını ifade eden Öndeş, şöyle konuştu:

Soğutmalı tanklarda toplanacak

“İlçe olarak 40 tonu aşan süt üretimimiz mevcut ve biz bu potansiyeli doğru kullanarak üreticilerimizi ihya etmek maksadındayız. Yem fiyatları artıyor. Kazancınız giderinizi bile karşılamıyor. Bu sorunların hepimiz farkındayız ve buna artık dur demeliyiz. Bunun da tek yolu birlik olmaktan geçiyor. GERKOOP olarak belirleyeceğimiz noktalara soğutmalı tanklar koyacağız ve sütlerimizi getirip buraya dökeceksiniz. Toplanan bu sütleri sizler için İNYA aracılığı ile satışını gerçekleştireceğiz. İlk etapta çiğ süt satışı olarak başlayacak olan çalışmalarımız ayran ve yoğurt üretimi şeklinde devam edecek. Pazar araştırmalarımız, altyapımız hazır. Bu sistemde bir ineği olan teyzemiz bile kazanç sağlayacak ve en önemlisi de emeği, alın teri garanti altında olacak.”

GÖKÇEADA BELEDİYESİ İNYA’YA HAYRAN KALDI

Germencik Belediyesi’nin konuğu olan Gökçeada Belediyesi, kırsal kalkınma ile ilgili proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İNYA ve Selatin Organik Köy Pazarı projelerinden bahseden Başkan Fuat Öndeş’i dinleyen heyet, Gökçeada’da da markalaşmak istediklerini ifade etti. Ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Öndeş, “İNYA’ya uluslararası pazarlardan talepler alıyoruz. Yurtiçinde bayilik vermeye başlayacağız. Gökçeada’ya da her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.