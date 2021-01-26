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    26.01.2021 - 00:10 | | EDA EBRU NANECİ DHA

    Aliş’in sesi olun

    21 yıldır Karşıyaka’da sokaklarda yaşayan Ali Gündüz’ün tamamen sesini kaybetmemesi için seferber olan mahalleli, “Ameliyat olabilmesi için 3 bin liraya ihtiyacı var” dedi.

    Aliş’in sesi olun

    Karşıyaka’da sokakta yaşayan ve çevresinde Aliş olarak bilinen Ali Gündüz’ün ameliyat olabilmesi için mahalle sakinleri el ele verdi. Yaklaşık 21 yıldır sokaklarda yaşayan Gündüz’ün maruz kaldığı soğuk hava nedeniyle ses tellerinde problem meydana geldi. Sesi günden güne kısılan Aliş’in acil ameliyat olmazsa sesini tamamen kaybedeceği belirtildi. Ameliyat için gerekli olan 3 bin lirayı toplamak için mahalleli bir araya geldi.

    Hayırseverlere çağrı

    Mahalle sakinlerinden Arda Durmayan (40), Aliş’i küçük yaştan itibaren tanıdığını belirtti, “Kimseye zararı olmayan herkese yardımcı olan genç bir arkadaşımız. Acil ameliyat olması gerekiyor. Evi yok, sokaklarda yaşıyor. Tek isteğimiz ameliyat masraflarının karşılanması. Yoksa sesini tamamen kaybedecek” dedi. Çocukken aynı yetiştirme yurdunda kaldıklarını ifade eden Hakan Toldo (28) da, “Hafif zihinsel yetersizliği var, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Sesinin de tamamen gitmesini istemiyoruz” diye konuştu.

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