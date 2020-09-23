Alışveriş tutkunlarının adresi

Girişimci Ayşem Kalyoncu, ikinci el alışverişin 2022 yılı itibariyle lüks modadan daha büyük bir pazar haline geleceğini öngören araştırmalar kapsamında, moda tutkunları için yeni bir konsept belirledi, Gizli Dolap markasını yarattı. İstanbul’da ilgi gören mağaza, Alaçatı’da da açıldı. Bu mağazayı kadınlar için hayata geçirdiğini vurgulayan Kalyoncu, “Dolaplarda bekleyen kıyafetleri değerlendirelim fikriyle yola çıktım” diye konuştu.