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    23.09.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Alışveriş tutkunlarının adresi

    Girişimci Ayşem Kalyoncu, ikinci el alışverişin 2022 yılı itibariyle lüks modadan daha büyük bir pazar haline geleceğini öngören araştırmalar kapsamında, moda tutkunları için yeni bir konsept belirledi, Gizli Dolap markasını yarattı. İ

    Alışveriş tutkunlarının adresi

    Girişimci Ayşem Kalyoncu, ikinci el alışverişin 2022 yılı itibariyle lüks modadan daha büyük bir pazar haline geleceğini öngören araştırmalar kapsamında, moda tutkunları için yeni bir konsept belirledi, Gizli Dolap markasını yarattı. İstanbul’da ilgi gören mağaza, Alaçatı’da da açıldı. Bu mağazayı kadınlar için hayata geçirdiğini vurgulayan Kalyoncu, “Dolaplarda bekleyen kıyafetleri değerlendirelim fikriyle yola çıktım” diye konuştu.

    Alışveriş tutkunlarının adresi

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