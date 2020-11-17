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    HaberlerEge Haberleri Alkışlar Bostanlıspor’a
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    17.11.2020 - 00:01 |

    Alkışlar Bostanlıspor’a

    Bostanlıspor, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın 1. Ayağı olan “Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Aksaray Oryantiring Yarışması”nda bir ikincilik, bir de üçüncülük kazandı.

    Alkışlar Bostanlıspor’a

    Oryantiring branşında ilk kez federasyonun resmi yarışmalarında mücadele eden Bostanlıspor’da Büşra Altun 21 yaş kadınlarda 32 sporcu arasından 2. gelerek takımına oryantiring branşındaki ilk “Türkiye İkinciliği” madalyasını kazandırdı. Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, oryantiringdeki ilk madalyalarını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti, “Sporcularımız Karşıyaka’yı ve Bostanlıspor’u başarıyla temsil ettiler. Elde edilen 2 madalya bizim için onurdur. Oryantiringde daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz’e ve sporcularıma teşekkür ediyorum” dedi.

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