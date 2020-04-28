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    28.04.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Alkışlar gençlere

    İzmir’de bir grup gönüllü gencin oluşturduğu Dünyayı Güzellik Kurtaracak ekibi, köy okullarındaki çocuklara yaptıkları yardımların ardından şimdi de ihtiyaç sahiplerine erzak desteğinde bulunuyor

    Alkışlar gençlere

    İzmir’de bir grup gencin ‘Dünyayı Güzellik Kurtaracak’ adıyla kurduğu ekip, yaptıkları yardımlara yenisini ekledi. Bugüne kadar birçok köy okulundaki çocuğu sevindiren ekip, bu defa koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İzmir’deki ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini alıp, sosyal medyadan paylaşan ekip, bağış yapılan erzak kolilerini dezavantajlı mahallelerdeki kişilere ulaştırıyor. Her hafta 15-20 kişiye yardım götüren ekip, bu hafta Buca ilçesi Gümüşpala Mahallesi’ndeki 12 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. İçinde yağ, un, tuz, makarna, pirinç gibi temel gıda malzemeleri bulunan kolileri ihtiyaç sahipleri ile buluşturan gönüllüler, çocuklara da oyuncak hediye etti.

    ‘Hızır gibi yetiştiler’

    Okulların eğitime ara vermesi nedeniyle kendilerinin de köy okullarına gitmeye ara verdiğini anlatan ekibinin kurucusu Şule Güloğulları, “İhtiyaç sahibi ailelerin salgın nedeniyle arttığını gözlemledik. Hiçbir şekilde para kabul etmiyoruz. Yardım etmek isteyen kişiler erzak alıyor ve bize ulaştırıyor. Biz de etrafımızdakilere kendimiz götürerek, Türkiye’nin farklı illerindekilere ise internet üzerinden siparişle gönderiyoruz” dedi. Erzak yardımı yapılan kişilerden, 3 çocuk annesi Hasret Aydın da, “Eşim işsiz olduğu için sıkıştık. Evimiz kira, gelirimiz yok. Eşim günlük işlerde çalışıyordu fakat salgın nedeniyle onu da yapamıyor artık. Gençlere sosyal medyadan ulaştık ve yardım istedik, sesimizi duydular. Bir aydır çok zor durumdaydık, erzak yardımı gelmesi bizim için çok iyi oldu. Hızır gibi yetiştiler” diye konuştu.

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