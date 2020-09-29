BİST1.121-0.27EURO9.102.25USD7.801.87ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alkışlar Göz Göz’e
    ABONE OL
    29.09.2020 - 00:00 |

    Alkışlar Göz Göz’e

    Süper Lig’in 3. haftasında evinde Gaziantep FK’yla 2-2 berabere kalan Göztepe, attığı 8 golle 21 takım arasında en skorer ekip oldu.

    Alkışlar Göz Göz’e

    Özellikle son 2 sezonda gol yollarında büyük sıkıntılar çeken sarı kırmızılılar, geride kalan 3 haftada bu sorunu aştı. İlk hafta Yukatel Denizlispor’u konuk eden Göz Göz, rakibini 5 golle uğurladı. Ertesi hafta Yeni Malatyaspor’a misafir olan İzmir ekibi, bu maçı 1-1 eşitlikle tamamladı. Göz Göz, son maçta ise Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe, özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında net fırsatları harcadı. Göztepe bu hafta ise henüz galibiyet alamayıp gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber