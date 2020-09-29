Alkışlar Göz Göz’e

Özellikle son 2 sezonda gol yollarında büyük sıkıntılar çeken sarı kırmızılılar, geride kalan 3 haftada bu sorunu aştı. İlk hafta Yukatel Denizlispor’u konuk eden Göz Göz, rakibini 5 golle uğurladı. Ertesi hafta Yeni Malatyaspor’a misafir olan İzmir ekibi, bu maçı 1-1 eşitlikle tamamladı. Göz Göz, son maçta ise Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe, özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında net fırsatları harcadı. Göztepe bu hafta ise henüz galibiyet alamayıp gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.