Alkışlar Harun'a

İzmir ve tüm Türkiye’yi yasa boğan 30 Ekim’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin acıları sürerken Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra formasının altına giydiği tişörtü kameralara göstererek umut mesajı veren Karşıyakalı futbolcu Harun Atalay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Depremde Harun’un Karşıyaka altyapısındayken aynı kulüpte birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Malik Tahirler enkaz altından ağır yaralı kurtulurken annesi ise vefat etti. Deprem günü Malik ve annesinin oturduğu apartmanın önüne giderek kurtarma çalışmalarını takip eden 24 yaşındaki Harun, enkaz altından günler sonra yaralı çıkan çocuklar İdil, Elif ve Ayda için Bursaspor maçında formasının altına, “Her şeye rağmen umut var, İdil, Elif, Ayda” yazılı tişört giydi.

‘İçimiz acıyor’

Duygularını, “İçimiz acımıştı, depremi burada hissettik. Ailemizi burada bırakıp maça gittik” şeklinde açıklayan Harun, “Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ancak onları kalbimizde hissediyoruz. Onlar bizim umudumuz oldular. Hastanede yatan depremzedelerimiz var. Onlara şifa olsunlar. Hissettiklerimizi duyurmak istedik. İlk deprem olduktan sonraki gün Çatalcaspor deplasmanına gittik. Annemizi, babamızı burada bıraktık. Benim en yakın arkadaşım, yıllarca Karşıyaka Spor Kulübü’nde de oynayan Malik ağabeyim enkaz altında kaldı. O enkazın başında saatlerce umutla bekledik. Ertesi gün o duygularla Çatalca maçına gittik. Oradan döndük Bursaspor maçına gittik. Bir yanımız burada bir yanımız oradaydı. İçimiz çok acıyor. Bir nevi sesimizi duyurabilmişsek ne mutlu bize” dedi.