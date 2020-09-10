Alkışlar Yavuz’a

Odaya bildirdi



İZMİR’İN Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz (37), aracında unutulan, içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan altın bulunan çantayı sahibine teslim etti. Taksisinde çantayı fark eden Yavuz, durumu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu. Taksi şoförü Yavuz, altın dolu çantayı sahibine teslim etti.



‘Gurur duyduk’



Çanta sahibinin Yavuz’a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Duyarlı şoföre, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da plaket verdi. Oda Başkanı Celil Anık, gurur duyduğunu kaydetti. Çantayı eline aldığında içinde bozuk para olduğunu düşündüğünü ifade eden Yavuz da, “Altınları tek tek saymasını istedim. Yine olsa aynısını yapardım” dedi.