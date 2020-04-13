13.04.2020 - 00:03 |
Alkışlarla uğurlandılar
Manisa’nın Soma ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 5 kişi Soma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 5 hasta, hastaneden taburcu edildi. Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen 5 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi. Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, “Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi. l MANİSA DHA
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.