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    13.04.2020 - 00:03 |

    Alkışlarla uğurlandılar

    Alkışlarla uğurlandılar

    Manisa’nın Soma ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 5 kişi Soma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 5 hasta, hastaneden taburcu edildi. Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen 5 hastanın 14 gün evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi. Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, “Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi. l MANİSA DHA

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