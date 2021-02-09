Alkışlıyoruz

Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sökülen 13 yaşlı palmiye ağacının yerine 48 adet genç palmiye ağacının dikileceği açıklandı, “Sökülen ağaçlar, kentin farklı noktalarında yaşamaya devam edecek” vurgusu yapıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı daha sağlıklı bir altyapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla seferber olduklarını belirtti. Alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında 3 ayı geride bıraktıklarını kaydeden Günel, “Çarşılarımızı, yeni sezona hazırlamak amacıyla başlattığımız altyapı yenileme çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor” dedi.

‘Peyzaj tasarımı’

Bulvarın altyapısının yenilenebilmesi için mevcut palmiye ağaçlarının yerlerinden sökülmesi gerektiğini dile getiren Günel, “Dikilecek olan 48 genç palmiye ağacıyla hem daha yeşil hem de bütünlüklü bir görünüm olacak. Yerlerinden sökülen 13 yaşlı palmiye ağacı ise başka alanlara dikilmeye başlandı. Çarşılarımızdaki peyzaj tasarımı kapsamında Sağlık Caddesi’ne 16, Sabucalı Sokak’a da 4 ağaç dikilecek.”

‘Korumak görev’

Ci Group, Yeni Bornova kent merkezi bölgesinde, yakında yaşama geçireceği Bornova Allways 1000 Evler projesi iin inşaat alanında bulunan ağaçları koruyor. Şu ana kadar yaklaşık 90 ağaç, kesilmesin diye farklı yerlere nakledildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, “Palmiye, hurma, nar, ceviz, narenciye, erik ve zeytin ağaçlarının da aralarında bulunduğu, yaklaşık 90 ağacı özel araçlarla taşıdık, kökleriyle birlikte naklettik” dedi. İnşaat sahasındaki yarım asırlık ağaçları korumayı görev bildiklerini belirten Aktaş, “Taşınamayacak durumdaki tüm ağaçların korunması için çaba gösteriyoruz. Hepsi en az 70-90 yıllık, güzel ağaçlar” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük inşaat gruplarından biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Aktaş, şunları vurguladı: “Bu projemizde, zamanı doğru yönetmekten yola çıktık. Bunu yapabildiğimizde çok iyilik, çok başarı, çok güzellik üretebiliyoruz. Zaman kazanabileceğimiz, merkezi bir yeri seçtik.”