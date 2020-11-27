ALOSBİ, yakıtı ucuza alacak!

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) bünyesinde kurulan akaryakıt istasyonu hizmete açıldı. 60 bin kişiye istihdam sağlayan ALOSBİ, pandemi, deprem gibi olumsuzluklara rağmen sanayicilere ideal yatırım ortamını sunabilmek için planlanan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Liman yatırımları, Menemen-Aliağa-Çandarlı otobanı, İZBAN hattının Bergama yönüne uzatılması gibi etkenlerle yatırımcıların ilgisini çeken ALOSBİ’de, çalışmaları tamamlanan akaryakıt istasyonunu da faaliyete alındı.

Yatırımlar sürüyor

Tüm sektörlerin ortak sorunu olan pahalı yakıt probleminin kurulan istasyonla aşıldığını vurgulayan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Her ihtiyacını içinde barındıran bir sanayi bölgesi olma yolundaki hedeflerimizi teker teker gerçekleştireceğiz. 3 bin 500 metreküp olan su arıtma kapasitemizi de 10 bin metreküpe çıkaracağız. En önemli üretim ihtiyacımız olan su için Güzelhisar Yeraltı Barajı ve bölgede çıkabilecek yangınlarla etkin mücadele için itfaiye teşkilatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Jandarma Karakolu kurulacak. Teknopark projemizle ileri teknolojiye ve inovasyona dayalı üretimi destekleyeceğiz. Gençlerimize sahip çıkmak adına meslek lisesi planlarımız da var” dedi.

Örnek OSB

Dünyada örneği olmayan büyük bir sanayi bölgesi olmak için çabaladıklarını belirten Tezcan, “Biz bölgemizdeki sektörlerin sorunlarını çözüme ulaştıracağız ki sanayicilerimiz de rekabet güçlerini artırabilsin” diye konuştu. Zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Tezcan, “İnanıyoruz ki bu günler geçecek, geçtiğinde çabalarımızın karşılığını artan üretim, ithalat, ihracat ve istihdamla alacağız. ALOSBİ hem İzmir hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.