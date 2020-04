ALOSBİ’den bağış

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) ile bünyesindeki firmalar, koronavirüs ile mücadele kapsamında Aliağa Devlet Hastanesi’ne ekipman desteği verdi. Sağlık çalışanları için en riskli ortamlardan biri olan tahlil alma sürecini daha güvenilir kılmak için içerisinde filtre sistemi bulunan 2 adet numune ve sürüntü alma kabini gönderdi.

Binlerce ürün bağışlandı

ALOSBİ içerisinde faaliyet gösteren CS Wind Turkey Kule İmalatı A.Ş. 3 bin adet eldiven, bin adet kullan at maske, bin adet de FFP2 tipi maske; Akın Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 100 adet doktor önlüğü, ADÇ Aliağa Demir Çelik Cüruf Geri Kazanım Maden San. ve Tic. A.Ş. 186 adet doktor önlüğü, Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 2 adet masa üstü koruyucu kabin, İzmir Mühendislik ise kullan at maske ile Adamar Dış Ticaret ve Denizcilik Hizmetleri Ltd. Şti de çeşitli sayıda koruyucu ekipman paketlerini koşulsuz olarak Aliağa Devlet Hastanesi’ne bağışladı.