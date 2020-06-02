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    HaberlerEge Haberleri ALOSBİ’den sosyal izolasyon yatırımı
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    02.06.2020 - 07:00 |

    ALOSBİ’den sosyal izolasyon yatırımı

    Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), salgın sürecindeki destekleriyle toplum sağlığına verdiği önemi gösterdi.

    ALOSBİ’den sosyal izolasyon yatırımı

    Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), salgın sürecindeki destekleriyle toplum sağlığına verdiği önemi gösterdi. Normalleşme ile hayatımıza giren sosyal mesafe uygulaması için ALOSBİ ile bünyesindeki firmalar, Aliağa Devlet Hastanesi girişlerindeki izolasyon yatırımlarına büyük katkı sağladı.
    Çalışanlarla hastalar arasında sözel görüşme esnasında oluşacak riskler için yapılan cam bariyer ve şüpheli hastalar için gerekli izolasyon ortamının yapımına; CS Wind Turkey Kule İmalatı A.Ş, Ravago Petro Kimya Üretim A.Ş., Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. Tic. A.Ş. ile Bakır Sülfat Kimya San. ve Tic. A.Ş. firmaları destek verdi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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