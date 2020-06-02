ALOSBİ’den sosyal izolasyon yatırımı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), salgın sürecindeki destekleriyle toplum sağlığına verdiği önemi gösterdi. Normalleşme ile hayatımıza giren sosyal mesafe uygulaması için ALOSBİ ile bünyesindeki firmalar, Aliağa Devlet Hastanesi girişlerindeki izolasyon yatırımlarına büyük katkı sağladı.

Çalışanlarla hastalar arasında sözel görüşme esnasında oluşacak riskler için yapılan cam bariyer ve şüpheli hastalar için gerekli izolasyon ortamının yapımına; CS Wind Turkey Kule İmalatı A.Ş, Ravago Petro Kimya Üretim A.Ş., Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. Tic. A.Ş. ile Bakır Sülfat Kimya San. ve Tic. A.Ş. firmaları destek verdi.