ALOSBİ’nin kalitesi tescillendi

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri yarışmasında, Altın Ödülü aldı. ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan “Türkiye’deki 346 organize sanayi bölgesi içerisinde ilk ve tek olarak bu ödülü almaya hak kazandık. Sektöre öncülük etmeye ve emsalsiz olmaya önem veriyor, hep bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.



Ekip olmanın getirisi



ALOSBİ’nin sanayide daha modern bir modeli hedeflediğini ifade eden Tezcan, “Yenilikçi ürünleri ile ülke ekonomisinde ve global pazarda söz sahibi kuruluşları bünyesinde barındıran, istihdam ve dış ticareti artıran, dünya markası bir üretim merkezi olmak için çalışıyoruz. ALOSBİ, sanayicisinden işçisine kadar tek yürek halinde hedefe ilerliyor. Alınan güzel sonuç bu ekibin başarısı” diye konuştu.



KalDer İzmir Başkanı Dr. Senem Kılıç ise, kalite bilincinin ve mükemmellik modelinin işletmelerde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.